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İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" diye soruldu! Kahkahayı patlatıp tarafını seçti - Son Dakika
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İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" diye soruldu! Kahkahayı patlatıp tarafını seçti

Yedikule Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genç futbolcuların "Ronaldo mu Messi mi?" sorusuna yanıt verdi. Soru karşısında oldukça eğlendiği görülen İmamoğlu, "Messi" cevabını verdi.

23.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 16:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince yenilenen Fatih'teki Yedikule Gençlik Spor Tesisi hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış kapsamında tesisi gezerek, farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüplerin sporcularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada genç sporcuların İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu sorması renkli anlar ortaya çıkardı.

"KALBİM MESSI'DEN YANA"

İmamoğlu seçimini Messi'den yana kullanırken, "Kalbim biraz daha Messi'den yana ama Ronaldo'nun skoru çok güçlü. Sonuç alıyor. Keyif olarak bazen Messi daha hoş, zeki bir adam. Zor bir soru. Yüzyılda 2 tane futbolcu geldi, ikisi aynı anda geldi. Çok şanslısınız, ikisini de izliyoruz." dedi.

"MARADONA'YI GÖRDÜM, MESSI ÇOK ÖNDE"

İmamoğlu konuşmasına, "Bazen böyle aynı anda denk düşmüyor yani. Bir dönem Pele, bir dönem Maradona. Maradona'yı gördüm, Messi çok önde. Neredeyse 20 yıl futbol oynadı Messi." şeklinde son verdi.

İmamoğlu\'na "Ronaldo mu Messi mi?" diye soruldu! Kahkahayı patlatıp tarafını seçti
YORUMLAR (4)
  • Ali Kublay: Demekki futboldan da anlamıyor mus Yanıtla 17 17
  • Abdülkadir Doğruyol: BU DURUMDA KENDİNİ MESSİ ERDOĞANI RONALDO OLARAK GÖRÜYOR .HANGİSİ DAHA ÇOK GOLCÜ?TAYYİB BEYİN FUTBOLCULUĞUNDAN HABERİNİZ VARMI ONA GÖRE CEVAP VERİN SAYIN İMAMINOĞLU . Yanıtla 18 16
  • Eski Tüfek.: Eko işi götürür.... Yanıtla 6 5
  • Eski Tüfek.: Maç'lar da hiçbirşey olmamış olsa da ,yine birşeyler oluyor fakat biz fark edemiyoruz...:) 2 3

Cristiano Ronaldo, Ekrem İmamoğlu, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" diye soruldu! Kahkahayı patlatıp tarafını seçti - Son Dakika
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