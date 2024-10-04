Immobile, Avrupa Kupalarında Penaltı Kaçırdı

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Eintracht Frankfurt karşısında penaltı vuruşundan yararlanamayan Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez penaltı kaçırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Eintracht Frankfurt 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda golcü oyuncu Immobile, mücadelenin 27. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. Kaua Santos'un kurtardığı penaltı sonrası 34 yaşındaki futbolcu da bir ilki yaşamış oldu.

Immobile, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez Eintracht Frankfurt karşısında penaltı kaçırdı.

Ciro Immobile, Lazio forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 8 kez beyaz noktaya gitmiş ve bunların hepsini gole çevirmişti. - İSTANBUL