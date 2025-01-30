Immobile\'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş\'a transfer oluyor

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Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapmayan Beşiktaş, sürpriz bir transfer için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'TAN INSIGNE HAMLESİ

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne ile ilgileniyor.

IMMOBILE'DEN DOLAYI SICAK BAKIYOR

Habere göre; Toronto'dan ayrılmayı düşünen Insigne, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak en yakın arkadaşlarından biri olan Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

NAPOLİ'DEN YILLARCA OYNADI

Napoli altyapısında yetişen ve 2022-2023 sezonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu, Toronto FC'ye transfer olmuştu. Insigne, Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens ile de uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptı. Kariyerinde 618 kulüp maçı bulunan İtalyan hücum oyuncusu 199 gol atarken, 126 asist yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lorenzo Insigne, geçtiğimiz sezon Toronto FC formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 7 asistlik performans gösterdi.