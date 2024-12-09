Immobile'nin Sakatlığı Hakkında Açıklama

Spor

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcusu Ciro Immobile'nin sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından ağrı hisseden Immobile'nin MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

İtalyan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.