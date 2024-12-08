İmren Alaçatıspor 3-2 Kazandı

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Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Karabağlar Yeşilyurt FK'yı 3-2 mağlup etti.

İmren Alaçatıspor, ligdeki 9. maçında Karabağlar Yeşilyurt FK'yı konuk etti. İmren Alaçatıspor, maçın 26. dakikasında kazandığı penaltıyı Erdi Önal'ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Karabağlar Yeşilyurt FK oyuncusu Muhammed Raşit Hidişoğlu, 44. dakikada attığı golle ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirledi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan İmren Alaçatıspor, Erdi Önal'ın 54. dakikadaki penaltı golü ve 66. dakikadaki golü ile skoru 3-1 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol ise Karabağlar Yeşilyurt FK oyuncusu Yağız Kasar'ın ayağından 76. dakikada geldi. İmren Alaçatıspor oyuncusu Soner Sarıçiçek gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın galibi 3-2'lik skorla İmren Alaçatıspor oldu.

Alaçatıspor, 1 maç eksiğiyle lig sıralamasında 15 puanla 6. sırada yer aldı.

Alaçatıspor, 15 Aralık Pazar günüsaat 14.00'te Şirinyerspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR