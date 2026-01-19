İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı\'dan tarihi transfer

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Hull City, bir diğer Championship ekibi Bristol City'nin Japon futbolcusu Yu Hirakawa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Hirakawa için yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Hull City, sağ kanat pozisyonunda oynayabilen Japon futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu sezon 27 maçta 4 gole katkı yapan sağ kanat oyuncusu resmi imzayı attı.
Bu transferle birlikte İngiliz kulübünü tarihinde de bir ilk gerçekleşti. Yu Hirakawa, 1904 yılında kurulan Hull City'nin formasını giyen ilk Japon futbolcusu olacak.
