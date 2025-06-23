İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fransa'da bulunduğu süreçte kulübün transfer çalışmaları ve ekonomik durumu hakkında Kadırga TV'ye açıklamalarda bulundu.

WOOH TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Stoper bölgesi için Christopher Wooh transferinde sona geldiklerini belirten Doğan, Jeremie Boga için ise 15 milyon euro üzerinde bir teklif aldıklarını ve kendi tekliflerini sunduktan sonra beklemeye geçtiklerini ifade etti. Takımdan dört oyuncu için resmi teklif geldiğini, bir oyuncu için ise sözlü teklif aldıklarını söyledi ve "Bu transferlerde beklediğimiz teklifler gelirse hocamızla değerlendirip bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

''ONUACHU İÇİN 8-9-10 MİLYON EURO VEREMEM''

Onuachu konusunda İngiliz kulübün bitmek bilmeyen istekleri bulunduğunu belirten Doğan, "Konuşulan 8-9-10 gibi rakamları ben vermem. Geçtiğimiz sezonda 15 Milyon Euro istediler o zamanda vermeyeceğimizi söyledik. Trabzonspor'un verecek böyle bir parası yok. Bonuslar la birlikte yapmış olduğunu teklif 5-6 Milyon Euro arasında bir rakam. Şu anda görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

''KİMSE BU PARALARIN NASIL BULUNACAĞINI KONUŞMUYOR''

Doğan, kulübün mali yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes dışardan bir şeyler söylüyor, istekler bitmiyor. Herkesin bir fikri ve görüşü var. Konuşulmayan tek bir şey var bu paralar nasıl bulunacak. Buraları kimse konuşmuyor. Konuşmakta istemiyor. Üstüne basa basa anlatmama rağmen kimse anlamak istemiyor. Bankalar Birliği'nden kaynaklı Trabzonspor'un tüm hesaplarında bloke vardı. Biz bu dayağa yiyeceğimizi bilmemize rağmen Trabzonspor Kulübü kötü günlere düşmesin diye biz bu göreve talip olduk. O günden beri de mücadele ediyoruz. İşin içinde olan bir adam olarak bu durumu en iyi ben biliyorum. Önceki 5 yılda da bu yükün tamamını tek başıma çekmiştim. Geldiğimiz günden beri hal edilmeyen bir sürü durum vardı. Trabzonspor kendi stadyumunu bile alamamıştı. Kendi tesislerinde işgalci durumda. Kartal'ı bile uzatamamış. Bu problemlerin tamamını biz bu dönemde hal ettik. Bunlar taraftar için bir şey ifade etmiyor. Ekonomiyi bilen aklı başında yöneticilik yapmış adam, eski başkanlık yapmış olan isimler içinde bir şey ifade etmediğini görüyoruz bu garip. Çünkü eskiden yöneticilik yapmış arkadaşlarımızın, dostlarımızın bunu biliyor olması lazım. Herkesin bir fikri var. Herkesin görüşünü saygılıyız. 20-25 yılı bulan Trabzonspor'un vergi borçları var. Halen daha Trabzonspor'un 1 TL geliri yok. Sermaye artırımı sürecini tamamlarsak borcumuz 2 Milyar civarına geliyor. Vergi borcundan da kurtaracağız. Biz bu paraları ödemeseydik rakiplerimizin 20 Milyar TL borçları konuşuluyor oralarda olurduk. İçerdeki oyuncuların satışlarını versem nerdeyse borcu kapatacağım. Bur yandan da bu kulübü yarıştırmak zorundayım."

''5 MİLYON EURO ZARAR ETTİK''

Trabzonspor'un geçen yıl stadyumdan 5 milyon Euro zarar ettiğini vurgulayan bordo-mavililerin başkanı, "Rakiplerimizin stadyum gelirleri 90 milyon Euro civarındayken, biz zarar ediyoruz. Bu şartlarda 200 milyon Euro bütçeli takımlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Üzerine bir de MHK var. Çalınan 25 puanımız var, bu yüzden üçüncü olamadık" dedi.