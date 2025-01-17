İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar - Son Dakika
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İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos kadrosuna katmak için hem kendisi hem de kulübüyle anlaştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery de Brezilyalı savunmacının hafta sonu oynanacak Arsenal maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

17.01.2025 18:41
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği stoper takviyesine vermişti. Sarı-lacivertlileri, Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'ta büyük bir aşama kaydetti.

12 MİLYON EUROYA ANLAŞMA TAMAM

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Daha önce Sky Sport'ta yer alan haberde bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK

Öte yandan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Diego Carlos hakkında anlaşmayı doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Emery, tecrübeli stoperin cumartesi günü oynanacak Arsenal maçında forma giymeyeceğini açıkladı. İspanyol teknik adam, "Diego Carlos'un sakatlığı var, kendini iyi hissetmiyor. Sanırım Arsenal maçında forma giyemeyecek" dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" sözleriyle stoper talebini dile getirmişti.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

DIEGO CARLOS'UN SEZON PERFORMANSI

Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu ve gol ya da asist katkısı veremedi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe\'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

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Son Dakika Spor İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ VE ŞİKEDEN BAHCE CELOS SA DAHI TALIP OLSA YILDIZ OLUYOR. ADAMLAR SEZON SONU ICIN KASIMPASA DAN YASINI ALDI, PARASINI DA BU YEDEĞİ ŞİKEDEN BAHCE YE ITELEYEREK CIKARACAKLAR. 4 104 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    adam kronik sakat. geçen sene aşil tendomunu koparmiş. 13m Euro bonservis 4m Euro maaş vermisler yazık günah 5 79 Yanıtla
  • Çelikk:
    kendi gibi boş 4 72 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    31 yaşındaki savunmacıya 12 milyon euro vermek ahmaklıktır bu yönetim gitmediği sürece Fenerbahçe kupaya hasret kalacaktır 5 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    hic sasirmadik komisyoncular siziii 3 2 Yanıtla
  • yılmaz teknal:
    Fb yakında huzurevine dönmese iyy... 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar - Son Dakika
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