İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, takımın vazgeçilmezlerinden olan ve son dönemde adı Avrupa'nın dev kulüplerle anılmaya başlayan Gedson Fernandes ile sözleşme yenilmeye çok yakın.

2030'A KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılarda Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmenin, 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde imzalanması bekleniyor.

MAAŞI ARTTIRILACAK

Geçen sezon sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon kullanılarak 2027 yılına kadroda tutulan Gedson'un maaşı 1.7 milyon euroya çıkarılırken, yeni sözleşme ile birlikte daha fazla iyileştirme yapılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Rizespor formalarını giyen Gedson, 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro (bonservisinin yarısı için) karşılığında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 36 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 43 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu sezon ise 37 maçta 8 gol ve 1 asistle oldukça etkili bir performans ortaya koyan deneyimli orta saha, 3 sezonda toplamda 116 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak Beşiktaş'a 24 golle direkt katkıda bulundu.