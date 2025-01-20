İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor - Son Dakika
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İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönüyor. Brezilya ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralamak için teklif yaptı. Santos Başkanı Marcelo Teixeira'nın, Neymar'ın babasıyla yakın ilişkisinin bu transferde önemli rol oynadığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

20.01.2025 18:46
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2023 yılında PSG'den dünya futbol tarihine geçen rekor bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Neymar, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

SANTOS KİRALAMA TEKLİFİ YAPTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya ekibi Santos, altyapısında yetişen eski futbolcusu Neymar'ı geri getirmek için Al Hilal'e kiralama teklifi yaptı. Brezilyalı yıldızın bu transferinde Santos Başkanı Marcelo Teixeira'nın, Neymar'ın babasıyla yakın ilişkisi, bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir etken olarak görülüyor.

ANLAŞMA YAKIN

Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ayrıca MLS ekibi Chicago Fire'ın da ilgilendiği vurgulandı. Ancak Santos'un bu transferde birkaç adım önde olduğunun altı çizildi.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Neymar, altyapısında yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu. 2017 yılında 222 milyon euroluk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Brezilyalı yıldız, 2023 yılında ise 90 milyon euroya Al-Hilal'in yolunu tuttu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Al-Hilal'de geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon sadece 2 maçta toplam 42 dakika süre alabildi. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.

SANTOS'TA TARİH YAZMIŞTI

Neymar, 2009-2013 yılları arasında Santos formasıyla çıktığı 225 maçta 136 gol atarak kulübün efsaneleri arasına girdi. Bu süreçte Brezilya Kupası'nı (2010) ve Copa Libertadores'i (2011) kazanan Neymar, hem kulübün hem de dünya futbolunun en unutulmaz yıldızlarından biri haline geldi.

İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor

Suudi Arabistan, Brezilya, Neymar, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    boş insan çocukluk Gavatsarayı gibi 3 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bejekeme gelsin 10m Euro da maaş verirler 0 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yani diyorki artık kariyeri bitmiş. 1 0 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Adam kafada bitirmiş FUTBOLU bu saatten sonra kainatin en buyuk takimi REAL MADRID alsan yinede iş çikmaz 0 0 Yanıtla
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