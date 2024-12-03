İnan: Fenerbahçe'ye Yenilmek Trajik - Son Dakika
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Spor

İnan: Fenerbahçe'ye Yenilmek Trajik

Selçuk İnan, Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi üzerine üzgün olduğunu belirtti.

03.12.2024 00:17
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, çok iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, bireysel hatadan gol yemelerine rağmen ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettiklerini vurguladı.

Fenerbahçe'den ilk yarıda daha üstün olduklarını anlatan İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı." diye konuştu.

İnan, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden İnan, "Gerek futbolculuk dönemimde gerek şimdi hiçbir taraftara ya da oyuncuya saygısızlık yapmadım. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İnan, hakemlerin karşılaşmada taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İnan: Fenerbahçe'ye Yenilmek Trajik - Son Dakika

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