İnegölspor, Karaköprü Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İnegölspor, Karaköprü Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

İnegölspor, Karaköprü Belediyespor\'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında Karaköprü Belediyespor ile oynadığı maçta 2-1 galip geldi. İnegölspor'un golleri Mustafa Emre Can ve İbrahim Can Köse'den gelirken, Karaköprü'nün tek golü Halil İbrahim Talay'dan geldi.

08.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: İNEGÖL İLÇE

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan Sarıgül

İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk. 95 Ali Mert Aydın), İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk (Dk. 83 Uğur Utlu), Yusuf Tursun (Dk. 72 Batuhan Günaldı), Fatih Aktay (Dk. 95 Ahmet Hakan Şahin) İsmail Kayalı (Dk. 72 Bilal Gündoğdu) Sadık Arda Yılmaztürk

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Mahmuthan Samet Acar, Şiyar Kepir, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay (Dk. 46 Furkan Polat) Gökhan Kurumuş, İbrahim Halil Öner, Halil Köçer (Dk. 77 Aziz Eren Balaban), Mert Caymaz (Dk. 85 Mustafa Aydoğdu), Muhammet Yılmaz (Dk. 75 Eray Sürül), Berkan Aksoy

SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Bilal Gündoğdu, Recep Efe Koçak, İbrahim Can Köse, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor), İbrahim Halil Talay, Deniz Aydın, Şiyar Kepir(Karaköprü)

GOLLER: Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (pen) (İnegölspor), Halil İbrahim Talay (Karaköprü Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 15'inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İbrahim Can, İnegölspor, Karaköprü, Emre Can, İnegöl, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegölspor, Karaköprü Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: İnegölspor, Karaköprü Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.