Üye Girişi
Anadolu Efes: 82-92 - Son Dakika

Anadolu Efes: 82-92

30.11.2021 19:24
Anadolu Efes: 82-92

SALON: ENKAHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Mehmet Şahin (xx), Umut Özgün Ergün (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne (xxx) 21, Wright-Foreman (xxx) 10, Hamilton (xx) 7, Aldridge (xxx) 16, Thomas (xxx) 18, Sinan (x), Doğukan (xxx) 9, Erol Can (x), Murat (x) 1ANADOLU EFES: Micic (xxx) 13, Bryant...

SALON: ENKA

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Mehmet Şahin (xx), Umut Özgün Ergün (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne (xxx) 21, Wright-Foreman (xxx) 10, Hamilton (xx) 7, Aldridge (xxx) 16, Thomas (xxx) 18, Sinan (x), Doğukan (xxx) 9, Erol Can (x), Murat (x) 1ANADOLU EFES: Micic (xxx) 13, Bryant (xxx) 14, Buğrahan (xx) 8, Yiğitcan (xx) 5, Petrusev (xxx) 19, Tolga Geçim (x), Ömer Can (x), Erten (xxx) 9, Moerman (xxx) 11, Simon (xxx) 131'İNCİ PERİYOT: 19-24İLK YARI: 30-473'ÜNCÜ PERİYOT: 58-705 FAUL: 39.27 Aldridge (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde milli maç arasından sonra oynanan 10'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-82 yendi. Ligde bu sonuçla 10 maçta 9'uncu mağlubiyetini alan Petkimspor son sırada kalırken, üst üste 5'inci galibiyetini elde eden Anadolu Efes, toplamda 8 galibiyete ulaştı.Enka Spor Salonu'ndaki mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Browne'la beraberliği yakalayan Petkimspor, Wright-Foreman ve Hamilton'un 3 sayılık basketleriyle 11-7 üstünlük kurdu. Bryant ve Petrusev'in basketleriyle tekrar öne geçen Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.İkinci periyoda 12-0'lık seriyle başlayıp aradaki farkı 36-19'la 17 sayıya çıkaran konuk ekip, devreyi de 47-30 üstün tamamladı.Üçüncü periyodun başında Yiğitcan, Micic ve Buğrahan'la 3 sayılık basketler bulan mavi-beyazlılar, farkı 23 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra Wright-Foreman, Thomas ve Browne'la etkili olan ve Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Petkim, Doğukan'ın 3 sayılık basketiyle yakaladığı 17-0'lık seriyle periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 6 sayıya kadar indirdi. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 70-58 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, salondan 92-82 galip ayrıldı. A Milli Takım'dan dönen Larkin'i dinlendiren Efes'te Petrusev 19 sayıyla oynadı.


- İzmir
Anadolu Efes: 82-92
Anadolu Efes: 82-92
Anadolu Efes: 82-92
Anadolu Efes: 82-92
Anadolu Efes: 82-92

Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Doğukan, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 82-92 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi 20:48 Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak 20:42 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
20:49 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen 2 aylık bebeğin davasına müdahil olacak
20:48 Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi
20:43 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi
20:41 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
20:09 BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin
20:01 Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil
19:24 Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil
19:22 Putin, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu cevapladı: Henüz karar vermedim
18:33 AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık cevabı: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen 2 aylık bebeğin davasına müdahil olacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen 2 aylık bebeğin davasına müdahil olacak         
20:49
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı         
19:53
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 21:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes: 82-92 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement