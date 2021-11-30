Anadolu Efes: 82-92

SALON: ENKA

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Mehmet Şahin (xx), Umut Özgün Ergün (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne (xxx) 21, Wright-Foreman (xxx) 10, Hamilton (xx) 7, Aldridge (xxx) 16, Thomas (xxx) 18, Sinan (x), Doğukan (xxx) 9, Erol Can (x), Murat (x) 1ANADOLU EFES: Micic (xxx) 13, Bryant (xxx) 14, Buğrahan (xx) 8, Yiğitcan (xx) 5, Petrusev (xxx) 19, Tolga Geçim (x), Ömer Can (x), Erten (xxx) 9, Moerman (xxx) 11, Simon (xxx) 131'İNCİ PERİYOT: 19-24İLK YARI: 30-473'ÜNCÜ PERİYOT: 58-705 FAUL: 39.27 Aldridge ( Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde milli maç arasından sonra oynanan 10'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-82 yendi. Ligde bu sonuçla 10 maçta 9'uncu mağlubiyetini alan Petkimspor son sırada kalırken, üst üste 5'inci galibiyetini elde eden Anadolu Efes, toplamda 8 galibiyete ulaştı.Enka Spor Salonu'ndaki mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Browne'la beraberliği yakalayan Petkimspor, Wright-Foreman ve Hamilton'un 3 sayılık basketleriyle 11-7 üstünlük kurdu. Bryant ve Petrusev'in basketleriyle tekrar öne geçen Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi.İkinci periyoda 12-0'lık seriyle başlayıp aradaki farkı 36-19'la 17 sayıya çıkaran konuk ekip, devreyi de 47-30 üstün tamamladı.Üçüncü periyodun başında Yiğitcan, Micic ve Buğrahan'la 3 sayılık basketler bulan mavi-beyazlılar, farkı 23 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra Wright-Foreman, Thomas ve Browne'la etkili olan ve Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Petkim, Doğukan'ın 3 sayılık basketiyle yakaladığı 17-0'lık seriyle periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 6 sayıya kadar indirdi. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 70-58 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, salondan 92-82 galip ayrıldı. A Milli Takım'dan dönen Larkin'i dinlendiren Efes'te Petrusev 19 sayıyla oynadı.

- İzmir