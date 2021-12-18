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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

18.12.2021 20:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Burak YılmazPınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Colson 8, M'Baye 24, Mahir Ağva, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 2, Tyus 8Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 4, Harrison 9, Samet Geyik...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz

Pınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Colson 8, M'Baye 24, Mahir Ağva, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 2, Tyus 8

Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 4, Harrison 9, Samet Geyik 2, Johnson 13, Clemmons 12, Alex Perez 2, Berk Demir 8, Dawkins 17, Erdi Gülaslan 3, Dorukhan Engindeniz 6

1. periyot: 11-23

Devre: 26-44

3. periyot: 47-61

5 faulle çıkan: 39.35 Burak Can Yıldızlı (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 76-71 yendi.

İlk 5 dakikası Türk Telekom'un 9-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Harrison ve Dawkins'ın sayılarıyla etkili olan konuk ekip, periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Dawkins ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 17 sayıya (34-17) yükselten Türk Telekom, soyunma odasına 44-26 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı koruyan Türk Telekom, periyodu 61-47 önde tamamladı.

Son periyoda Tyus ve Berkan Durmaz'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği bölümde Colson ve Taylor'un basketleriyle 36. dakikanın başında aradaki farkı 4 sayıya kadar indirdi: 59-63. Pınar Karşıyaka, Taylor'un 3 sayılık basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (66-67) Türk Telekom müsabakadan 76-71 galip ayrıldı.

Türk Telekom'un hafta içinde anlaşmaya vardığı Alman başantrenör Henrik Rödl takımının başında ilk maçına çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Can Yıldızlı, Berkan Durmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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