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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

01.01.2022 20:19
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Murat CinerPınar Karşıyaka: Taylor 12, Yunus Sonsırma 2, Colson 23, M'Baye 18, Tyus 4, Blackmon 3, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 12, Burak Can Yıldızlı 1Darüşşafaka: Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Yunus Sonsırma 2, Colson 23, M'Baye 18, Tyus 4, Blackmon 3, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 12, Burak Can Yıldızlı 1

Darüşşafaka: Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 2, Boothe 16, Olaseni 18, McCullough 8, Berke Atar 6, Sinan Güler 2, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf

1. Periyot: 18-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkanlar: 38.52 Pineiro, 39.28 McCullough (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta açılış maçında Darüşşafaka, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-79 mağlup etti.

İlk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen müsabakada hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, 9. dakika içinde Boothe'nin bulduğu basketle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 23-14. Konuk ekip ilk periyodu 25-18 üstün geçti.

İkinci periyodun başında Berke, Caupain ve McCullough'la sayılar bulan Darüşşafaka, hücumda düşük yüzdeyle oynayan rakibi karşısında Olaseni'nin smaç basketiyle 16. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 37-23. Pınar Karşıyaka, Colson, Can ve Berkan'la farkı azaltmasına rağmen Darüşşafaka soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (53-39) yükselten konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka, son dakika içinde farkı 5 sayıya (59-64) indirse de Darüşşafaka bu çeyreği 66-61 galip durumda bitirdi.

Son periyotta Blackmon ve Colson'la 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, bitime 5 dakika kala 70-70 eşitliği sağladı. Yakaladığı 5-0'lık seriyle 75-70 üstünlük kuran Darüşşafaka, son dakikaya 80-77 önde girdi. Pınar Karşıyaka'nın son hücumu değerlendiremediği müsabakadan Darüşşafaka 82-79 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mustafa Kemal Atatürk, Kaan Büyükçil, Sinan İşgüder, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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