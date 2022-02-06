Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Serdar ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 16, Egehan Arna 21, Ercan Osmani 13, Jefferson 21, Furkan Haltalı 6, Reaves 5, Lawson 12, Yağız Aksu, Ata Karhaman, Alihan Demir
Semt77 Yalovaspor: İlkan Karaman 10, Lee 8, Williams 9, Efe Ergi Tırpancı 6, Rupnik 9, İsmail Kerem Gülmez, Mert Celep 3, Jones 4, Oğulcan Baykan 2, Gallinat 28, Muhammed Doğan Şenli 6
1. Periyot: 31-15
Devre: 55-35
3. Periyot: 74-58
ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Beşiktaş Icrypex, Semt77 Yalovaspor'u 94-85 yendi.
Kaynak: AA
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