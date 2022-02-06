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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

06.02.2022 15:41
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK AkatlarHakemler: Mehmet Serdar ünal, Ziya Özorhon, Özge ŞentürkBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 16, Egehan Arna 21, Ercan Osmani 13, Jefferson 21, Furkan Haltalı 6, Reaves 5, Lawson 12, Yağız Aksu, Ata Karhaman, Alihan DemirSemt77 Yalovaspor: İlkan Karaman 10, Lee 8, Williams 9, Efe...

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Serdar ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 16, Egehan Arna 21, Ercan Osmani 13, Jefferson 21, Furkan Haltalı 6, Reaves 5, Lawson 12, Yağız Aksu, Ata Karhaman, Alihan Demir

Semt77 Yalovaspor: İlkan Karaman 10, Lee 8, Williams 9, Efe Ergi Tırpancı 6, Rupnik 9, İsmail Kerem Gülmez, Mert Celep 3, Jones 4, Oğulcan Baykan 2, Gallinat 28, Muhammed Doğan Şenli 6

1. Periyot: 31-15

Devre: 55-35

3. Periyot: 74-58

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Beşiktaş Icrypex, Semt77 Yalovaspor'u 94-85 yendi.

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Mehmet Serdar, Ziya Özorhon, Yalovaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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