ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

26.03.2022 15:16
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı HekimoğluGaziantep Basketbol: Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 6, Luther 16, Gulley 23, Kaba 4, Orhan Haciyeva 2, Leon Harun Apaydın 3, Ahmet Furkan Özkan, Dusan Cantekin 1, Doyle 13Büyükçekmece Basketbol: Crawford 25, Enes...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Gaziantep Basketbol: Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 6, Luther 16, Gulley 23, Kaba 4, Orhan Haciyeva 2, Leon Harun Apaydın 3, Ahmet Furkan Özkan, Dusan Cantekin 1, Doyle 13

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 25, Enes Berkay Taşkıran 12, Bruinsma 3, Miller 19, Herun 8, Kadir Bayram, Yesukan Onar, Clyburn 3, Fırat Alemdaroğlu 2, Mustafa Kurtuldum

1. Periyot: 22-13

Devre: 40-26

3. Periyot: 66-50

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-72 mağlup etti.

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Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, İsmail Cem, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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