ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

26.03.2022 17:48
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Mehmet Ozan ÇakarYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 2, Upson 2, Emircan Koşut 2, German 10, Lomazs 11, Hakan Yapar 18, Thomas Akyazılı 8, Sestina 13TOFAŞ: Emre Tanışan 16, Mcintyre 2, Berk İbrahim Uğurlu 9, Enis...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 2, Upson 2, Emircan Koşut 2, German 10, Lomazs 11, Hakan Yapar 18, Thomas Akyazılı 8, Sestina 13

TOFAŞ: Emre Tanışan 16, Mcintyre 2, Berk İbrahim Uğurlu 9, Enis Kıvanç Çöl 1, Yiğit Arslan 7, Saldıvar 12, Bora Satır 2, Simmons 10, Cook 6, Zukauskas 17, Muhsin Yaşar 16

1. Periyot: 14 - 24

Devre: 33 - 48

3. Periyot: 45 - 70

Diskalifiye: Mcintyre (3: 55)

5 Faulle çıkan: Sestina (37: 27)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-66 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi

Emircan Koşut, Merkezefendi, Alper Özgök, Kerem Baki, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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