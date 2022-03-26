ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 2, Upson 2, Emircan Koşut 2, German 10, Lomazs 11, Hakan Yapar 18, Thomas Akyazılı 8, Sestina 13
TOFAŞ: Emre Tanışan 16, Mcintyre 2, Berk İbrahim Uğurlu 9, Enis Kıvanç Çöl 1, Yiğit Arslan 7, Saldıvar 12, Bora Satır 2, Simmons 10, Cook 6, Zukauskas 17, Muhsin Yaşar 16
1. Periyot: 14 - 24
Devre: 33 - 48
3. Periyot: 45 - 70
Diskalifiye: Mcintyre (3: 55)
5 Faulle çıkan: Sestina (37: 27)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-66 yendi.
Kaynak: AA
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