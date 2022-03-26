ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel
Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan, Galliant 14, İsmail Kerem Gülmez, Starks 15, İlkan Karaman, Brown 11, Ali Berkan Özçiftci, Efe Ergi Tırpancı, Lee 19, Mert Celep, Rupnik 11, Muhammed Doğan Şenli 2
Türk Telekom: Perez 11, Clemmons 16, Erdi Gülaslan 4, Batuhan Acar, Samet Geyik 4, Berk Demir, Ellis 2, Dawkins 6, Dorukhan Engindeniz, Terrel 23, Can Uğur Öğüt 2, Burak Gözeneli
1. Periyot: 17-7
Devre: 38-26
3. Periyot: 54-42
YALOVA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Türk Telekom'u 72-68 yendi.
Kaynak: AA
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