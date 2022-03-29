ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Polat Parlak
Anadolu Efes: Larkin 14 Erten Gazi 2, Simon 7, Singleton 4, Pleiss 28, Beaubois 15, Anderson 5, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 14
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 33, Enes Berkay Taşkıran 5, Bruinsma 12, Miller 11, Herun 8, Clyburn 16, Mustafa Kurtuldum 3, Kadir Bayram, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2
1. Periyot: 23-15
Devre: 43-44
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 34.06 Herun (Büyükçekmece Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-89 mağlup etti.
Kaynak: AA
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