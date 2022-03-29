ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

29.03.2022 19:57
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Polat ParlakAnadolu Efes: Larkin 14 Erten Gazi 2, Simon 7, Singleton 4, Pleiss 28, Beaubois 15, Anderson 5, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 14Büyükçekmece Basketbol: Crawford 33, Enes Berkay Taşkıran 5,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 14 Erten Gazi 2, Simon 7, Singleton 4, Pleiss 28, Beaubois 15, Anderson 5, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 14

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 33, Enes Berkay Taşkıran 5, Bruinsma 12, Miller 11, Herun 8, Clyburn 16, Mustafa Kurtuldum 3, Kadir Bayram, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 43-44

3. Periyot: 69-67

Beş faulle çıkan: 34.06 Herun (Büyükçekmece Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-89 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Alper Altuğ Köselerli, Egemen Güven, basketbol, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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