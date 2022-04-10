ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

10.04.2022 17:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Özge Şentürk BayraktarBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 5, Whitehead 6, Egehan Arna 24, Lawson 4, Kerem Kuthan Konan 9, Ercan Osmani 13, Reaves, Yağız Aksu 4, Oğuzhan Göktepe 8Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 15, Dawkins...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 5, Whitehead 6, Egehan Arna 24, Lawson 4, Kerem Kuthan Konan 9, Ercan Osmani 13, Reaves, Yağız Aksu 4, Oğuzhan Göktepe 8

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 15, Dawkins 16, Samet Geyik 6, Johnson 14, Ellis 2, Can Uğur Öğüt 5, Berk Demir, Gani Erdi Gülaslan, Dorukhan Engindeniz 2

1. Periyot: 18-12

Devre: 44-33

3. Periyot: 56-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u 73-67 yendi.

Karşılaşmaya genç oyuncusu Kerem ile etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketiyle 5. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. Aradaki farkı koruyan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 18-12 önde geçti.

Genç oyuncularıyla iyi oyununu sürdüren Beşiktaş Icrypex, Yağız'ın basketiyle 11. dakikada farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı. Alan savunması yapan Türk Telekom, hücum ribauntları sonrası bulduğu sayılarla oyunda denge aradı. Rakibin alan savunması karşısında Oğuzhan ile dış atışlarda başarılı olan siyah-beyazlı ekip, 15. dakikada 32-22 üstünlük yakalarken, ilk yarıyı da 11 sayı farkla 44-33 önde tamamladı.

İkinci yarının başında 7-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, Dawkins ve Clemmons ile dışarıdan sayılar bularak farkı eritmeyi bildi. Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketleriyle 3. periyodu 56-55 önde geçti.

Türk Telekom, maçın 32. dakikasında Dorukhan'ın basketiyle 57-56'lık üstünlük yakaladı. Maçın 35. dakikası 60-60 beraberlikle tamamlandı. Kenan ve Ercan'ın ikili oyunlarıyla sayı üreten Beşiktaş Icrypex, maçın son dakikası içinde 69-62 ile öne geçti. Kalan sürede hata yapmayan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 73-67 kazandı.

Beşiktaş Icrypex'te ilk beşte görev alan genç oyuncu Kerem Kuthan Konan, 16. dakikada sakatlandı ve soyunma odasına sedyeyle götürüldü.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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