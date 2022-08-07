Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti

07.08.2022 12:51
Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Duşan Cantekin. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Basketbol'da oynayan Duşan Cantekin Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.

Duşan Cantekin, geçmiş sezonlarda Anadolu Efes, Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray takımlarında da görev almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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