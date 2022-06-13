ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes; Shane Larkin, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Chris Singleton ve Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'i ise Pierria Henry, Nando de Colo, Tarık Biberovic, Jan Vesely ve Devin Booker'dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikada iki takım da üç sayılık isabet bulamayınca periyodun bitimine 4: 36 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe Beko, 11-7 önde girdi. Kalan bölümde kenardan gelen Guduric'in hücumdaki etkili performansı ile farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı. İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, 5-0'lık seri ile başladı ve farkı 16'ya çıkartarak rakibine molayı aldırdı: 12-28. Karşılaşmadaki ilk periyodun bitimine 7: 48 kala Dunston ile bulan Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle ilk yarının bitimine 5: 13 kala rakibine molayı aldırdı: 24-33. Periyodun kalan dakikalarında hücumda daha etkili bir performans sergilese de ilk yarıyı Fenerbahçe, 41-35 önde kapattı. 3'üncü periyoda iki takımda hücumda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakika sonunda sarı-lacivertli ekip, televizyon molasına 57-50 önde girdi. Periyodun geri kalan bölümünde daha etkili olan Fenerbahçe, Vesely'nin son saniyede bulduğu basket ile karar periyoduna 70-61 önde girdi.Karar periyoduna daha iyi giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Metecan Birsen'in sayılarıyla etkili oldu ve farkı bitime 7: 33 kala 12'ye çıkararak Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 65-77. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 92-80 kazanarak 2021-2022 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

FENERBAHÇE'NİN 10'UNCU LİG ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 3-1 ile geçerek tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.

- İstanbul