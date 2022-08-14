Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Uğur Öğüt , Birkan Batuk , Metin Türen, Damyean Dotson, Leyton Hammonds, Leon Apaydın ile bazı genç oyuncular Medical Point Hastanesi'nde kontrolden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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