Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

14.08.2022 16:23
Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk, Metin Türen, Damyean Dotson, Leyton Hammonds, Leon Apaydın ile bazı genç oyuncular Medical Point Hastanesi'nde kontrolden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Basketbolcuların sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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