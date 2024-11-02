Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Danilos Pizza: Henderson 25, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 2, Ferda Yıldız 3, Nihal Güngör Yıldırım 2, Mompremier 11, Palenikova 20, Walker 13, Aysude Torcu
Beşiktaş: Hillsman 22, Lazic 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Fagbenle 24, Elif Bayram 4, Ceyda Conker, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 19-19
Devre: 33-45
3. Periyot: 57-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Danilos Pizza, sahasında Beşiktaş'ı 83-75 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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