Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak
Danilos Pizza: Henderson 19, Gizem Uca, Yağmur Bul 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Mompremier 21, Palenikova 20, Walker 11, Hande Çelebi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 14, Fall 13, Powers 19, Kübra Erat 7, Diallo 14, Şuğranur Sönmez, Meltem Avcı 6, Gonca Karataş 4
1. Periyot: 8-24
Devre: 36-37
3. Periyot: 54-54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-77 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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