İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı

Siyah-Beyazlıların sezon başında Southampton'dan kiraladığı Nathon Radmond, İngiliz basınından Daily Mail'e konuştu. Beşiktaş günleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Radmond, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde şahit olduğu dayanışmadan çok etkilendiğini söyledi.

İşte Redmond'ın açıklamaları:

"Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı.

"HERKES BİR ARAYA GELDİ"

Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım, bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu.

"VAY CANINA DEDİM"

Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi.

"İNSANLAR ÇOK KİBAR"

Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak Fenerbahçe maçından sonra biraz arttı. Takımdaki birçok oyuncu, Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anladım. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca."