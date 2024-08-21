İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu\'ndan vazgeçti

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"Engin\'in durumu hiç iyi değil"

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Manchester United da devredeydi. Kırmızı Şeytanlar'dan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili nihai karar çıktı.

MANU KARARINI VERDİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da gündemine gelirken İngiltere Premier Lig devi, oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı. Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.