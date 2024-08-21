İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçti - Son Dakika
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İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçti

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Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında Manchester United'dan nihai karar çıktı. İngiltere Premier Lig devi, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Kadıoğlu'nun transferinde Brighton'ın yoğun çaba sarf ettiği ve Fenerbahçe'nin Brighton'dan teklifi yükseltmesini beklediği biliniyor.

21.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:13
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Manchester United da devredeydi. Kırmızı Şeytanlar'dan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili nihai karar çıktı.

MANU KARARINI VERDİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da gündemine gelirken İngiltere Premier Lig devi, oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı. Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu\'ndan vazgeçti

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Son Dakika Spor İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Türk Ak: TÜM HABERLER YALAN KİMSE FERDİ TAYFURA O KADAR PARA VERMEZ ETMEZ ZATEN ETSE ALIRLARDI ZATEN 28 43 Yanıtla
  • ferhat eser: bir Beşiktaşlı olarak fenerbahçelilere tavsiyem ferdiyi satmayın ferdi giderse fenerbahçe hücuma çok zor çıkar altarnatifi varsa o ayrı takımda kalsın bu adam süper lige keyif veriyor objektif olmak lazım 37 13 Yanıtla
  • Türk Ak: KEREM AKTÜRKOGLU O ZAMAN 150 milyon € eder 13 35 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Balon 13 22 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Allah var iyi topcu . 26 2 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: O paralara Alanda yoktu zaten menejerlerin şişirmesi değer yükseltmesi,reklam etmesi oyuncu ve menejerlerıne bakarsak gayet olumlu oldu bu haberler onlar için..kımse turkıyeden bir oyuncuya 35-40 mılyon vermez..vereceklerı 20 mılyon euro bır oyuncuya.. 5 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bir solbeke 40 milyon brigton şampiyonlar liginde mi oynuyor 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ARKADAŞLAR BU SENE DARI UCUZMU BU KUSLAR KENDILERINI AMBARDA ZANNEDIYIR BIRI SIRADAN BIR SOLBEK E 40, BIRI 8-9 GOL ATMIS SANTRAFORUNA 35 ISTIYOR 5 5 Yanıtla
  • Süleyman Canbaz: 100 milyon avroluk adam valla 0 0 Yanıtla
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