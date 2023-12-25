İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Manchester United\'ın yüzde 25\'lik hissesini satın alacak

İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Manchester United’ın yüzde 25’lik hissesi için 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bu teklif kulübün 6.3 milyar dolar olarak değerlenmesi anlamına geliyor.

Amerikalı Glazer ailesi Manchester United'ı 2005'te 790 milyon sterline (dönemin kuruyla yaklaşık 1 milyar 340 milyon dolara) satın almıştı.

Ratcliffe’in sahibi olduğu Ineos Group, bu hisse miktarına karşın futbol operasyonlarının kontrolünü ele alacak gibi görünüyor.

Anlaşma halen Premier Lig yönetiminin onayından geçmek zorunda. Bunun da dört ile altı hafta arası sürebileceği kaydediliyor.

Kulüp, Premier Lig'de ise en son 2013'te şampiyon olmuştu.

Kırmızı Şeytanlar bu yıl 13 yenilgi ile en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

71 yaşındaki Ratcliffe’in kulübün stadyumu Old Trafford’a da yapılacak 300 milyon dolarlık bir yatırım için de bütçe ayıracak.

13 aydır devam eden süreç eğer onaylanırsa, tarihte bir kulübün azınlık hissesi için ödenen en büyük miktar bu olacak.

Manchester kenti doğumlu olan milyarderi işadamı Ratcliffe, petrokimya devi Ineos’un sahibi konumunda bulunuyor.

Kulübün doğuştan taraftarı olduğunu söyleyen Ratcliffe, geçen yıl Chelsea’yi de almaya çalışmış ama başaramamıştı.

Varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Ratcliffe, şirketinin elinde olan “küresel bilgi, tecrübe ve yeteneği kulübün gelişmesi için sağlayacağını” duyurdu.

Jim Ratcliffe, “Ortak hedefimiz çok açık: Manchester United’ı yeniden, İngiltere’nin, Avrupa’nın ve dünya futbolunun zirvesinde görmek” mesajını verdi.

Manchester United Şampiyonalar Ligi’nde Galatasaray’ın da olduğu grupta sonuncu olarak Avrupa’ya veda etmişti.

Amerikalı Glazer ailesi hisselerinin önce 2012'de yüzde 10'unu, sonra bir kısmını daha satmış, bu süreçte Manchester United'ın borçlarının artması kulübün taraftarlarını öfkelendirmişti.

Taraftarlar ABD merkezli Glazer ailesinin sadece parayı umursadığı ve yönettikleri 149 yıllık dünyaca ünlü kulübe duygusal bir yakınlıkları olmadığını düşünüyor.

Jim Ratcliffe’ın sahibi olduğu Ineos spor yatırımları da yapıyor.

Grup Fransa birinci lig takımı Nice ve İsviçre birinci lig takımı Lausanne’ın da sahibi konumunda bulunuyor.