İngilizler peşini bırakmıyor! Gabriel Sara\'ya bir talip daha

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen ve son haftalardaki performansıyla büyük beğeni alan Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

İNGİLİZ EKİBİ DE PEŞİNDE

Fransız medyasından Foot Mercato, geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini öne sürmüştü.

Gabriel Sara için bu kez Aston Villa iddiası gündeme geldi. Caughtoffside'de yer alan habere göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Haberin detaylarında, Aston Villa'nın, Gabriel Sara transferini ciddi şekilde düşünen takımlar arasında yer aldığı ancak şu anda bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

Öte yandan Aston Villa'nın yanı sıra; Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolverhampton gibi ekiplerin de Gabriel Sara'yı takip ettiği yazıldı.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.