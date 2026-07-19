İngiltere 60 Yıl Sonra Madalya Kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngiltere, turnuvada ilk kez üçüncü olurken, 60 yıl sonra da Dünya Kupası'nda madalya kazanma sevincini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fransa'yı 6-4'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İngilizler, yıllar sonra madalya kazanmanın sevincini yaşadı ve tarihinde ilk kez bu kupada üçüncü oldu.

Ev sahibi olduğu 1966 Dünya Kupası'nın finalinde Batı Almanya'yı yenen İngiltere, tarihindeki ilk ve tek kez bu kupayı kazanma başarısı göstermişti.

60 yıl sonra bu organizasyonda madalya kazanan İngilizler daha önce İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası üçüncülük maçında İtalya'ya, 2018 yılında Rusya'da yapılan Dünya Kupası üçüncülük müsabakasında da Belçika'ya kaybetti. - İSTANBUL