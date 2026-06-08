İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi

Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik İngiltere kadrosuna dahil edilmedi.

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire de kadroya alınmadı.

Otuz üç yaşındaki oyuncu bu karar karşısında "şok olduğunu ve yıkıldığını" söyledi.

Maguire, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar karşısında şok oldum ve çok üzüldüm. Oyunculara başarılar diliyorum."

Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Morgan Gibbs-White, bu sezon Premier Lig'de Watkins ve Dominic Calvert-Lewin ile birlikte 14 gol atarak en golcü İngiliz oyuncu olmasına rağmen kadroda yer almadı.

Chelsea'nin savunma oyuncusu Levi Colwill ve AC Milan'ın savunma oyuncusu Fikayo Tomori kadroda yer almazken, Arsenal'in kanat oyuncusu Noni Madueke takıma girdi.

Madueke, Premier Lig şampiyonu takım arkadaşları Bukayo Saka, Declan Rice ve Eberechi Eze'ye katılıyor. Eze, mükemmel formunun karşılığını 26 kişilik kadroda yer alarak aldı.

Tottenham'ın savunma oyuncusu Djed Spence de Tuchel'in kadrosuna girdi, bu da Real Madrid'den Alexander-Arnold, Arsenal'den Myles Lewis-Skelly veya Everton'dan James Garner'a yer kalmadığı anlamına geliyor.

Tuchel'in kadrosunda önemli bir yer tutan Brentford orta saha oyuncusu Jordan Henderson da kadroda yerini koruyor.

Ardından 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası mücadelesine başlayacaklar. ve ile de grup maçları oynayacaklar.

İngiltere Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)