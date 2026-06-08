İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi

İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi
08.06.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Phil Foden, Harry Maguire ve Cole Palmer kadroda yer almadı; Noni Madueke ise dahil edildi.

Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik İngiltere kadrosuna dahil edilmedi.

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire de kadroya alınmadı.

Otuz üç yaşındaki oyuncu bu karar karşısında "şok olduğunu ve yıkıldığını" söyledi.

Maguire, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar karşısında şok oldum ve çok üzüldüm. Oyunculara başarılar diliyorum."

Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Morgan Gibbs-White, bu sezon Premier Lig'de Watkins ve Dominic Calvert-Lewin ile birlikte 14 gol atarak en golcü İngiliz oyuncu olmasına rağmen kadroda yer almadı.

Chelsea'nin savunma oyuncusu Levi Colwill ve AC Milan'ın savunma oyuncusu Fikayo Tomori kadroda yer almazken, Arsenal'in kanat oyuncusu Noni Madueke takıma girdi.

Madueke, Premier Lig şampiyonu takım arkadaşları Bukayo Saka, Declan Rice ve Eberechi Eze'ye katılıyor. Eze, mükemmel formunun karşılığını 26 kişilik kadroda yer alarak aldı.

Tottenham'ın savunma oyuncusu Djed Spence de Tuchel'in kadrosuna girdi, bu da Real Madrid'den Alexander-Arnold, Arsenal'den Myles Lewis-Skelly veya Everton'dan James Garner'a yer kalmadığı anlamına geliyor.

Tuchel'in kadrosunda önemli bir yer tutan Brentford orta saha oyuncusu Jordan Henderson da kadroda yerini koruyor.

Ardından 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası mücadelesine başlayacaklar. ve ile de grup maçları oynayacaklar.

İngiltere Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Kaynak: BBC

İngiltere, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
İstanbul’dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Antalya’da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi Antalya'da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi

14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
14:48
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
14:28
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
14:23
Trump’ın çağrısı sonrası İran’dan yeni karar
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
14:12
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
14:07
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 15:10:47. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Dünya Kupası Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.