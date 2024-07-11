İngiltere, Hollanda'yı mağlup ederek finale yükseldi

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İngiltere Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Almanya'nın Dortmund kentinde oynanan maçın galibi İngiltere, finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İngiltere ve Hollanda karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan İngiltere finale adını yazdırdı. İngilizler final maçında İspanya ile karşılaşacak.
Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetti.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Hollanda Xavi Simons'un golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz temsilcisi golcü futbolcu Harry Kane, 18. dakikada penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin 90. dakikasında Ollie Watkins, attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Zorlu mücadele 2-1 İngiltere'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
Finale yükselen İngiltere ve İspanya 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.
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