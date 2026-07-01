İngiltere, Kongo'yu Kane ile Geçti - Son Dakika
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İngiltere, Kongo'yu Kane ile Geçti

01.07.2026 21:15
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İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda Kongo'yu 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta kaptan Harry Kane'in attığı gollerle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle Kongo 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda İngiltere, kaptan Harry Kane ile aradığı gollere ulaştı. 75 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Kane attığı gollerle İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, Meksika ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, Kongo'yu Kane ile Geçti - Son Dakika

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