Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! İngiltere soruşturma başlatmak için harekete geçti

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Sheffield United'a 2-0 yenildiği maçta talihsiz olaylar yaşandı. Tribünlerden Sheffield United'ın genç defans oyuncusu Kyron Gordon'a yapılan ırkçı söylemler İngiltere'yi sarstı.

IRKÇI TEZAHÜRATLAR SONRASI OYUN DURDURULDU

Irkçı tezahüratlar, konuk ekibin Sander Berge'nin golüyle 2-0 öne geçmelerinin hemen ardından geldi ve oyun dört dakika durduruldu.

GORDON ISINMAYI BIRAKIP YEDEK KULÜBESİNE DÖNDÜ

Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon, maçın sonlarında doğru ısınırken Hull City tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratların ardından yedek kulübesinin yolunu tuttu.

Takım arkadaşı Oliver Arblaster, o sırada Gordon'un yanında ısınırken tacize tanık oldu. Olay sonrası maçın hakemi Matt Donohue, Gordon ve Oliver Arblaster ile uzun uzun konuştu. 20 yaşındaki Gordon, ırkçı tezahüratlara çok öfkelendi. Isınmayı reddedip yedek kulübesine oturan Gordon'ı takım arkadaşları teselli etti. Gordon'ın takım arkadaşı Oli McBurnie, ne olduğunu anlatmak için onu 4. hakem Bobby Madley'e yönlendirmeden önce devreye girip durumu sakinleştirmeye çalıştı.

"İNGİLTERE SORUŞTURMA BAŞLATTI" İDDİASI

Irkçı tezahüratlar olduğu iddia edilen olayla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu soruşturma başlattığı iddia edildi. Hull City, Sheffield United iddiaları nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan disiplin cezası alabilir. Hakem Donohue olayı federasyona sunacağı raporuna dahil edecek.

HULL CITY İDDİALARI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan Hull City, Sheffield United'dan Gordon'a yönelik ırkçı taciz iddialarını araştırıyor. Soruşturma başlattıklarını belirten Hull City sözcüsü şöyle konuştu:

"Hakem, güvenlik personeli ve Sheffield United ile konuşuyoruz. Bu olayın sonuna kadar gideceğiz."

"ÇOCUKLAR BUNU DUYDU"

Olayla ilgili konuşan Sheffield United teknik direktörü Paul Heckingbottom:

"Çocuklar ısınırken ırkçı taciz iddiaları vardı. Çocuklar bunları duydu ve bildirdi.

Şimdi yetkililerle görüştük ve süreci takip edecekler. Uygun şekilde bildirdik. Matt Donohue harikaydı ve Kyron'a iyi bir empati gösterdi.

Yapılanlar hayal kırıklığı oluşturuyor. Burada iki genç oyuncudan bahsediyoruz. Futbolda da buna yer yok. Burada Hull taraftarları hakkında kötü konuşmuyorum, genel olarak futbolu düşünüyorum.

Bunun için yer olmadığını biliyoruz. Hoş değil. Süreci takip edeceğiz, doğru kanallara bildirdik. Ne olacağını göreceğiz."

Heckingbottom, iki oyuncuyla neden görüştüğü sorusuna, "Arblaster buna tanık oldu." yanıtını verdi.