Lionel Messi'nin kaldırdığı Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin kupayla verdiği poz Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi olmuştu. Ancak fotoğrafla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

DI MARIA UYARDI

74 milyondan fazla beğeni alan Messi'nin Dünya Kupası'yla çektirdiği fotoğraftaki kupa sahte çıktı. Kutlamalar sırasında gerçeğin farkına varamayan Messi'ye Di Maria kupanın sahte olduğunu söyledi.

KUPA TARAFTARLARA AİT

Kutlamalar sırasında Arjantinli bir çiftin kendilerinin yaptırdığı kupayı futbolcuların imzalaması için sahaya gönderdiği ve Messi'nin bu kupayı havaya kaldırdığı ifade edildi.

Rekor beğeni alan kare

"KUPA SAHAYA ÜÇ KEZ GÖTÜRÜLDÜ"

Paula ve Manuel adlı bir çift, kupanın kendi kupalarının kopyası olduğunu iddia ederken, Arjantin gazetesi Clarin'e açıklamada bulunan Paula, "Kupa öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler. Eğlendik ama geri istedik.

"MESSI KUPAMIZI KALDIRDI"

Bir kaç oyuncuya 'Paredes'in elindeki kupa bizim' dedik. Lautaro Martinez getirdi ve imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı" açıklamasını yaptı.