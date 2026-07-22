Inter Miami, Casemiro'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Inter Miami, Casemiro'yu Kadrosuna Kattı

22.07.2026 20:27
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Inter Miami, Manchester United'dan Casemiro ile 2027'ye kadar anlaştı. Sözleşme uzatma opsiyonu var.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlanırken sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

2022 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'den İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Casemiro, İngiliz temsilcisiyle geçen sezon 35 maçta 9 gol attı.

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Inter Miami, Casemiro'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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