İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için

Manchester City ile Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Inter taraftarından takımın yıldızına sürpriz bir hediye geldi.
Tesislerin çıkışında başarılı stoper Acerbi'nin önünü kesen Inter taraftarı, 35 yaşındaki futbolcuya balık yakalama kepçesi hediye etti. Taraftarın hediyeyi Acerbi'ye verirken, "Haaland'ı tutman için" ifadelerini kullanması gülüşmelere neden oldu.
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede hakem Marciniak düdük çalacak.
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