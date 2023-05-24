İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için - Son Dakika
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İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için

24.05.2023 11:37

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Inter'in başarılı savunmacısı Acerbi, taraftardan çok ilginç bir hediye aldı. Tesislerin çıkışında bir taraftar, Acerbi'ye "Haaland'ı tutman için" diyerek balık yakalama kepçesi verdi.

Manchester City ile Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Inter taraftarından takımın yıldızına sürpriz bir hediye geldi.

BALIK YAKALAMA KEPÇESİ HEDİYE EDİLDİ

Tesislerin çıkışında başarılı stoper Acerbi'nin önünü kesen Inter taraftarı, 35 yaşındaki futbolcuya balık yakalama kepçesi hediye etti. Taraftarın hediyeyi Acerbi'ye verirken, "Haaland'ı tutman için" ifadelerini kullanması gülüşmelere neden oldu.

Inter taraftarının İstanbul'a götürmesi için Acerbi'ye verdiği hediye olay oldu: Haaland'ı tutman için

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede hakem Marciniak düdük çalacak.

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Manchester, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için - Son Dakika
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