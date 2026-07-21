Inter Turku Başakşehir için hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Inter Turku Başakşehir için hazırlandı

21.07.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'nın Inter Turku ekibi, Başakşehir ile oynayacağı maça antrenmanla hazırlandı.

Finlandiya ekibi Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Vesa Vasara yönetiminde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Isınma hareketleri, pas ve top sürme organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Finlandiya, Başakşehir, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter Turku Başakşehir için hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
Bolu’da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı Bolu'da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı
İran’ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü

21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:34
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
19:53
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 22:13:53. #7.12#
SON DAKİKA: Inter Turku Başakşehir için hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.