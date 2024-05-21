Intercity Rafting Türkiye Şampiyonası Rize'de yapıldı - Son Dakika
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Spor

Intercity Rafting Türkiye Şampiyonası Rize'de yapıldı

Intercity Rafting Türkiye Şampiyonası Rize\'de yapıldı

Ardeşen ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde düzenlenen yarışlarda 17 il, 27 kulüpten 300 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kazanan ekipler madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

21.05.2024 11:21
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Intercity Rafting Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ardeşen ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde organize edilen yarışlarda 17 il, 27 kulüpten 300 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Yarışlar sonucunda açık yaş erkekler kategorisinde Ardeşen Belediyespor, açık yaş kadında Ataşehir Doğa Sporları Kulübü, açık yaş karışıkta Rize Adrenalin Doğa Sporları Kulübü, 23 yaş altı erkekte Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 23 yaş altı kadında Dalaman Sarsala Spor Kulübü, 23 yaş altı karışıkta Yozgat Çekerek Belediyespor, 19 yaş erkekte Ardeşen Belediyespor, 19 yaş kadında Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü ve 19 yaş karışıkta Yozgat Çekerek Belediyespor birinci oldu.

Kazanan ekiplere madalyalarını, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Ardeşen İlçe Jandarma Komutanı Erdal Yıldırım, Ardeşen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Osman Önçırak, Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Reşat Yazar, İl Genel Meclis Üyesi Osman Zeki Çevik ve federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Intercity Rafting Türkiye Şampiyonası Rize'de yapıldı - Son Dakika

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