IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak. Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş branşlarında madalya arayacak.

24.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alıyor.

Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 10 bin 500 sporcu madalya için ter dökecek.

Bağımsız olimpiyat sporcularından kurulu IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, 11 farklı ülkeden 36 sporcuyla oyunlara katılacak.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş branşlarında madalya arayacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de mücadele eden IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.

En fazla atletizm sporcusu var

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda en fazla sporcu (7) atletizmde, en az sporcu ise badminton (1) ve breakdans (1) branşlarında bulunuyor.

Sporcuların en fazla göç ettiği ülke İran, en fazla göç edilen ülke ise Almanya olarak dikkati çekiyor.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımında yer alan sporcuların branş ve isimleri şu şekilde:

İsimBranşÜlkesiSığındığı ülke
Adnan KhankanJudoSuriyeAlmanya
Arab SibghatullahJudoAfganistanAlmanya
Mahboubeh Barbari YharfiJudoİranAlmanya
Mohammad RashnonezhadJudoİranHollanda
Muna DahoukJudoSuriyeHollanda
Nigara ShaheenJudoAfganistanKanada
Alaa MasoYüzmeSuriyeAlmanya
Matin BalsiniYüzmeİranİngiltere
Amir AnsariBisikletİranİsveç
Eyeru GebruBisikletEtiyopyaFransa
Amir Rezanejad HassanjaniKanoİranAlmanya
Fernando Dayan Jorge EnriquezKanoKübaMeksika-ABD
Saeid FazloulaKanoİranAlmanya
Saman SoltaniKanoİranAvusturya
Cindy NgambaBoksKamerunİngiltere
Omid AhmadisafaBoksİranAlmanya
Dina Pouryounes LangeroudiTekvandoİranHollanda
Farzad MansouriTekvandoAfganistanİngiltere
Hadi TiranvalipourTekvandoİranİtalya
Kasra MehdipournejadTekvandoİranAlmanya
Yahya Al GhotanyTekvandoSuriyeÜrdün
Dorian KeletelaAtletizmKongoFransa
Farida AbarogeAtletizmEtiyopyaFransa
Jamal AbdelmajiAtletizmSudanİsrail
Mohammad Amin AlsalamiAtletizmSuriyeAlmanya
Musa SulimanAtletizmSudanİsviçre
Perina Lokure NakangAtletizmSudanKenya
Tachlowini GabriyesosAtletizmEritreİsrail
Dorsa YavarivafaBadmintonİranİngiltere
Francisco Edilio Centeno NievesAtıcılıkVenezuelaMeksika
Luna SolomonAtıcılıkEritreİsviçre
Iman MahdaviGüreşİranİtalya
Jamal ValizadehGüreşİranFransa
Manizha TalashBreakdansAfganistanİspanya
Ramiro MoraHalterKübaİngiltere
Yekta Jamali GalehHalterİranAlmanya

Kaynak: AA

Atletizm, Fransa, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement