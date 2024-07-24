IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alacak

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 11 ülkeden 36 sporcu yer alıyor.

Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 10 bin 500 sporcu madalya için ter dökecek.

Bağımsız olimpiyat sporcularından kurulu IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, 11 farklı ülkeden 36 sporcuyla oyunlara katılacak.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş branşlarında madalya arayacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de mücadele eden IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.

En fazla atletizm sporcusu var

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda en fazla sporcu (7) atletizmde, en az sporcu ise badminton (1) ve breakdans (1) branşlarında bulunuyor.

Sporcuların en fazla göç ettiği ülke İran, en fazla göç edilen ülke ise Almanya olarak dikkati çekiyor.

IOC Mülteci Olimpiyat Takımında yer alan sporcuların branş ve isimleri şu şekilde:

İsim Branş Ülkesi Sığındığı ülke Adnan Khankan Judo Suriye Almanya Arab Sibghatullah Judo Afganistan Almanya Mahboubeh Barbari Yharfi Judo İran Almanya Mohammad Rashnonezhad Judo İran Hollanda Muna Dahouk Judo Suriye Hollanda Nigara Shaheen Judo Afganistan Kanada Alaa Maso Yüzme Suriye Almanya Matin Balsini Yüzme İran İngiltere Amir Ansari Bisiklet İran İsveç Eyeru Gebru Bisiklet Etiyopya Fransa Amir Rezanejad Hassanjani Kano İran Almanya Fernando Dayan Jorge Enriquez Kano Küba Meksika-ABD Saeid Fazloula Kano İran Almanya Saman Soltani Kano İran Avusturya Cindy Ngamba Boks Kamerun İngiltere Omid Ahmadisafa Boks İran Almanya Dina Pouryounes Langeroudi Tekvando İran Hollanda Farzad Mansouri Tekvando Afganistan İngiltere Hadi Tiranvalipour Tekvando İran İtalya Kasra Mehdipournejad Tekvando İran Almanya Yahya Al Ghotany Tekvando Suriye Ürdün Dorian Keletela Atletizm Kongo Fransa Farida Abaroge Atletizm Etiyopya Fransa Jamal Abdelmaji Atletizm Sudan İsrail Mohammad Amin Alsalami Atletizm Suriye Almanya Musa Suliman Atletizm Sudan İsviçre Perina Lokure Nakang Atletizm Sudan Kenya Tachlowini Gabriyesos Atletizm Eritre İsrail Dorsa Yavarivafa Badminton İran İngiltere Francisco Edilio Centeno Nieves Atıcılık Venezuela Meksika Luna Solomon Atıcılık Eritre İsviçre Iman Mahdavi Güreş İran İtalya Jamal Valizadeh Güreş İran Fransa Manizha Talash Breakdans Afganistan İspanya Ramiro Mora Halter Küba İngiltere Yekta Jamali Galeh Halter İran Almanya

Kaynak: AA