İpek Öztosun, Ironman 70.3'te 30-34 Yaş Kategorisinde Birinci Oldu - Son Dakika
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Spor

İpek Öztosun, Ironman 70.3'te 30-34 Yaş Kategorisinde Birinci Oldu

İpek Öztosun, Ironman 70.3\'te 30-34 Yaş Kategorisinde Birinci Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan'da düzenlenen Ironman 70.3 yarışmasında 30-34 yaş kategorisinde birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

18.09.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan'da düzenlenen Ironman 70.3'te 30-34 yaş kategorisinde birinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan'da yapılan Ironman 70.3 yarışmasında birinci oldu. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden "Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun, yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 5 saat 9 dakika 41 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 30-34 yaş kategorisinde birinci olurken, genel klasmanda ise dördüncü oldu.

Öztosun, 2023'te Haziran ayında Hollanda'nın West-Friesland kentinde düzenlenen yarışmada 25-29 yaş kategorisinde üçüncü, İtalya'nın Cervia'da ve Antalya'daki yarışmada ise birincilik elde etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İpek Öztosun, Ironman 70.3'te 30-34 Yaş Kategorisinde Birinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpek Öztosun, Ironman 70.3'te 30-34 Yaş Kategorisinde Birinci Oldu - Son Dakika
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