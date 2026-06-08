İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti - Son Dakika
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İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

İran, Dünya Kupası için Meksika\'da! Yakalarındaki \'\'168\'\' detayı dikkat çekti
08.06.2026 22:16
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Takımı, hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya indi. İranlı futbolcuların yakalarındaki 168 numarasının yer aldığı rozet görüldü. Bilindiği üzere ABD, İran'da bir okula saldırı düzenlemiş ve 168 kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Meksika’ya ulaştı. 

''168'' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanında basının yoğun ilgisiyle karşılaşan İranlı futbolcuların, yakalarındaki ortak bir detay dikkatlerden kaçmadı. Tüm kafile, üzerinde "168" yazan beyaz rozetlerle boy gösterdi.

İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

168 KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bilindiği üzere ABD ordusunun İran’daki bir kız okuluna düzenlediği hava saldırısında, yaşları küçük 168 kız çocuğu hayatını kaybetmişti. İran kafilesi, bu saldırıyı unutturmamak adına taktıkları rozetleriyle tüm dünyaya mesaj verdi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu hamle binlerce beğeni aldı. 

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Son Dakika Spor İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti - Son Dakika
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