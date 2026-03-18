İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası sırasında yaşanan tartışmaların ardından bir kısmı sığınma talebinde bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Türkiye üzerinden ülkelerine döndü.

İranlı futbolcular, Umman ve Kuala Lumpur üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Salı akşamı İstanbul'a gelen kafile, buradan Iğdır'a geçti. Iğdır Havalimanı'na iniş yapan oyuncular, daha sonra karayoluyla Gürbulak-Bazargan Sınır Kapısı üzerinden İran'a giriş yaptı.

İKİ OYUNCU GERİ DÖNMEDİ

Heyette yer alan 7 kişinin turnuva sırasında Avustralya'da sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Ancak bu kişilerden 5'i daha sonra taleplerini geri çekerek takıma katıldı. İki oyuncunun ise Avustralya'da kaldığı belirtildi. Fatemeh Pasandideh ve Atefeh Ramezanizadeh Avustralya'da kalarak Brisbane Roar takımıyla antrenmanlara başladı.

MARŞ BOYKOTU KRİZİ

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, turnuvanın açılış maçında milli marşı söylememiş, bu durum uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde sporcular, İran'daki bazı yetkililer tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

İnsan hakları kuruluşları, İran yönetimini yurt dışındaki sporcular üzerinde baskı kurmakla suçladı. İddialara göre, ülkeyi terk eden veya yönetim karşıtı açıklamalarda bulunan sporcuların yakınlarına yönelik yaptırım tehditleri gündeme geldi.

İran makamları ise Avustralya'yı, oyuncuları ülkede kalmaya zorlamakla suçladı.

BAŞSAVCILIKTAN UYARI

İran Başsavcılığı, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının ABD ve İsrail'e destek vermeleri halinde hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceğini duyurdu. Açıklamada, bu kişilerin mal varlıklarına el konulabileceği ifade edildi.

KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDILAR

Daha önce "hain" damgası yiyen sporcular, ülkelerine dönme kararı alınca İranlı yetkililer tarafından söylem değişikliğiyle karşılandı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sporcuları "vatanın evlatları" olarak nitelendirerek, geri dönüşlerini "düşmanları hayal kırıklığına uğratan vatansever bir karar" olarak tanımladı.