İran Milli Takımı ABD Vizesi İçin Pasaportlarını Verdi - Son Dakika
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İran Milli Takımı ABD Vizesi İçin Pasaportlarını Verdi

İran Milli Takımı ABD Vizesi İçin Pasaportlarını Verdi
05.06.2026 12:52
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İran Futbol Federasyonu, FIFA'nın talebiyle milli takım kadrosunun pasaportlarını ABD'ye iletti.

İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Tac, FIFA'nın yönlendirmesi üzerine, Milli Takım kadrosunun pasaportlarını vize işlemleri için ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine verdiklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Tac, 2026 Dünya Kupası'na aktılacak milli takım kadrosunun vize işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Tac, "Dün FIFA, İran Milli Takımı üyelerinin pasaportlarını Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine teslim etmemizi istedi ve biz de bunu yaptık." dedi.

ABD'nin vize vermemesi durumuna ilişkin de konuşan Tac, "FIFA'ya, milli takımın bazı üyeleri için vize verilmemesi durumunda başka kararlar alacağımızı bildirdik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin vize verip vermeme konusundaki tavrını beklediklerini belirten Tac, "Çünkü önce ABD vizesi almamız sonra da Meksika'ya yolculuğa çıkmamız lazım." dedi.

Dünya Kupası hazırlık kampını Antalya'da yapan İran Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarını da yine Antalya'da yaptı. Takımın maçlara çıkabilmesi için Dünya Kupası müsabakalarının yapılacağı Meksika, ABD ve Kanada'dan vize alması gerekiyor.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Meksika'nın, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılacak İran Milli Takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosuna vize verdiğini duyurmuştu.

ABD vize süreci devam ederken Kanada vizesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Milli Takımı ABD Vizesi İçin Pasaportlarını Verdi - Son Dakika

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