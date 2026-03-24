İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

İran Milli Takımı kamp için Antalya\'ya geldi
24.03.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları altında olan İran Milli Takımı, hazırlık maçları kapsamında Antalya'da kampa girdi. 1 Nisan'a kadar Belek'teki bir otelde kalacak olan İran Milli Takımı, bu süre zarfında Nijerya ve Kosta Rika ile hazırlık maçları oynayacak.

ABD ve İsrail'in saldırıları altında yer alan İran Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

İRAN MİLLİ TAKIMI ANTALYA'DA

Yaşanan belirsizliğe karşın İran Milli Takımı hazırlık maçları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi. 1 Nisan'a kadar Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa giren İran Milli Takımı bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

2 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Amir Ghalenoei gözetiminde konakladıkları otelin futbol sahasında yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

Nijerya, Antalya, İsrail, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:43:32. #.0.4#
SON DAKİKA: İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.