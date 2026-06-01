İran Milli Takımı'nın 2026 Kadrosu Açıklandı

01.06.2026 16:26
Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan İran Milli Takımı'nın nihai kadrosu belirlendi.

Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

Milli takım medya departmanından yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand

Savunma: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaiyan

Orta saha: Samah Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammed Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammed Mohebbi

Forvet: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanloo

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

