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İran ve Katar Asya Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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İran ve Katar Asya Kupası'nda yarı finale yükseldi

İran ve Katar Asya Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 18. Asya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. İran, Japonya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Katar ise penaltı atışları sonucunda Özbekistan'ı eledi ve yarı finalde İran'ın rakibi oldu. Yarı final maçları 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

03.02.2024 22:23
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Asya Kupası'nda İran ve ev sahibi Katar yarı finale yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek final maçları sona erdi.

İran, Japonya'yı 55. dakikada Mohammad Mohebi ve 90+6. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın penaltıdan attığı gollerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Japonya'nın golünü, 28. dakikada Hidemasa Morita attı.

Katar ile Özbekistan arasındaki diğer çeyrek final mücadelesi ise 27. dakikada Utkir Yusupov'un kendi kalesine ve 59. dakikada Odiljon Hamrobekov'un kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi. Uzatma devreleri de aynı skorla biten karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Katar, tur atlayarak yarı finalde İran'ın rakibi oldu.

Yarı finaldeki Ürdün- Güney Kore maçı 6 Şubat, İran-Katar mücadelesi ise 7 Şubat'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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