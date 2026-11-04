Iraola, Liverpool'un Fenerbahçe'ye 3-2 yenilgisini savunma hatalarına bağladı - Son Dakika
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Iraola, Liverpool'un Fenerbahçe'ye 3-2 yenilgisini savunma hatalarına bağladı

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Iraola, Liverpool\'un Fenerbahçe\'ye 3-2 yenilgisini savunma hatalarına bağladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, mağlubiyeti savunma hatalarına ve Kadıköy'deki yoğun ses nedeniyle yaşanan iletişim sorunlarına bağladı.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik iyi anlar oldu, gollerimiz oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik iyi anlar oldu, gollerimiz oldu anak sonrasında daha iyi defans yapmamız gereken anlar oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi. Özellikle 1-1 olduğu noktada. İlk golde barajı iyi kuramadık. Son da Muriqi zıplamasıyla... Bunu daha iyi yapmamız gereken savunmaydı. Gollerde daha iyi kontrol sağlamamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

"Kaybetmemizin asıl sebebi rotasyon değildi"

Forvet rotasyonuyla ilgili gelen soruya Iraola, "Sistemin iyi çalışacağını düşündük. Bugün yaptığımız bir şey değildi. Bu yoğun maç haftasında 5-6-7 değişiklik yapıyoruz. Sürekli şekilde herkesi ekonomik şekilde oynatmak zor. Rotasyon konusunda iyi şekilde ilerliyorduk. Kaybetmemizin asıl sebebi olduğunu söyleyemem. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kazamamamızın sebebi buydu" yanıtını verdi.

"Statta herhangi iletişim kuramadık"

Kadıköy'deki atmosferden de söz eden İspanyol teknik adam, "Bu basit goller; frikik oldukça uzaktandı. Bu tür hatalar, son gol de aynı şekilde doğru kontrol sağlanamadı. Düşükten top geldi Muriç kazandı. Statta herhangi iletişim kuramadık çok ses vardı. Herhangi talimat vermem için benim için de zordu. İletişimsizlikten kaynaklı sorunlar yaşadık" dedi.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolİstanbulKadıköyGüncelSporSon Dakika

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