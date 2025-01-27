İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap - Son Dakika
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Spor

İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap

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Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği yıldız kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2 biten maç sonu kendisine yöneltilen ''Eski takımına karşı oynadın, ne hissediyorsun?'' sorusuna ''Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar'' yanıtını verdi. Öte yandan Eğribayat, maç sonrası Fenerbahçe armasını öperek Göztepe tribünlerinin önüne gitti.

27.01.2025 07:31  Güncelleme: 07:44
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Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

"Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt veren İrfan Can Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." ifadelerini kullandı. Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

İrfan Can\'dan "Göztepe\'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap

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Son Dakika Spor İrfan Can'dan 'Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?' sorusuna olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ramzan Güler:
    Ben sporcun zeki celik ahlaklisini severim bu ahlaksiz fener turubune oynuyor kimse yemez bunu 108 108 Yanıtla
  • Emin Erol:
    helal olsun irfan sana göztepe takımı ceza evi kaçkınları ile dolu taraftar topluluğu fenerbahçe dün intikamını aldı tebrikler fenerbahçe 116 91 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Eskiden gol atınca Fenerli olunuyordu şimdi ekmek yediği takıma veya rakip takımlara küçümseme hakeret ederek Fenerli olunuyor galiba 107 49 Yanıtla
  • Yaw he:
    ne gerek var iki gün sonra ayrılman gerekir teknik direktör olursun vs. vs. bunlar hep karşına çıkar ülkenin en büyük eksikliği profesyonellik... 86 11 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Adam mısın irfancan? 70 20 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    resmi olarak eskiden Göztepe’nin formasını terletmişsin sonuçta. Malca konuşmaların ve hareketlerin bu gerçeği değiştirmez. 61 12 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Noldu iki maç ilk onbirde oynadın diye bi tarafın mı kalktı? Biraz vefalı ol belki Birgün lazım olur 54 14 Yanıtla
  • Osman Yılmaz:
    karakter meselesi aslan olamaz herkez 43 18 Yanıtla
  • emrah ozacar:
    boş muhabbet yapanlar hanginiz maçtaydınız? maç boyu adamın sövülmedik aile ferdi kalmadı.Rengi bozuk takımın taraftarları tarafından.helal İrfan Can 24 31 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Geldiği yeri unutan çin...den ne beklenir'ki nankör adam insanda biraz omurga olur 33 15 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap - Son Dakika
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